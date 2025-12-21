Аршавин об урезании бюджета в «Зените»: «Пришлось сократить поездки на турниры»
Аршавин об урезании бюджета в «Зените»: сократили поездки на турниры.
Зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о сокращении бюджета в клубе.
— Много говорят и пишут о сокращении бюджета: что у «Зенита» стало меньше денег. Вы это чувствуете?
— В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры.
— Но при этом «Зенит» продолжает тратить большие деньги на легионеров. Нет ли здесь перекоса — условно, отказаться от одного трансфера, но не резать расходы на академию?
— Это решает руководство. Как это будет дальше — посмотрим, – сказал Аршавин.
