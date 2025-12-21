Аршавин об урезании бюджета в «Зените»: «Пришлось сократить поездки на турниры»

Аршавин об урезании бюджета в «Зените»: сократили поездки на турниры.

Зампредседателя правления «Зенита » по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о сокращении бюджета в клубе.

— Много говорят и пишут о сокращении бюджета: что у «Зенита» стало меньше денег. Вы это чувствуете?

— В принципе, да, почувствовали. Пришлось кое-что сократить. Например, поездки на турниры.

— Но при этом «Зенит» продолжает тратить большие деньги на легионеров. Нет ли здесь перекоса — условно, отказаться от одного трансфера, но не резать расходы на академию?

— Это решает руководство. Как это будет дальше — посмотрим, – сказал Аршавин.