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  • У «Лилля» лучшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – плюс 384 млн евро. «Аякс» – 2-й, «Аталанта» – 5-я, «Бенфика» – 6-я
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У «Лилля» лучшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – плюс 384 млн евро. «Аякс» – 2-й, «Аталанта» – 5-я, «Бенфика» – 6-я

«Лилль» эффективнее всех перепродает футболистов.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, разница между трансферными доходами и расходами французского клуба за период с 2015 по 2024 год составляет плюс 384 млн евро. Это лучший результат в мире.

Отмечается, что продажа воспитанников при составлении рейтинга не учитывалась. В указанные суммы входят предусмотренные соглашениями бонусы (независимо от того, были ли они в итоге выплачены).

Наибольшую прибыль на рынке за указанный период получили:

1. «Лилль» – 384 млн евро.

2. «Аякс» – 289 млн евро.

3. «Лейпциг» – 288 млн евро.

4. «Айнтрахт» – 243 млн евро.

5. «Аталанта» – 236 млн евро.

6. «Бенфика» – 234 млн евро.

7. «Брайтон» – 191 млн евро.

8. «Зальцбург» – 186 млн евро.

9. «Сассуоло» – 179 млн евро.

10. «Хоффенхайм» – 171 млн евро.

У «ПСЖ» худшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – минус 646 млн евро. «МЮ» и «Барса» в пятерке, «Реал» – 14-й, «Спартак» – 33-й

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
CIES
рейтинги
logoАталанта
logoБрайтон
logoвысшая лига Австрия
logoСассуоло
logoсерия А Италия
logoХоффенхайм
logoД2 Италия
logoАйнтрахт Франкфурт
logoБенфика
logoвысшая лига Нидерланды
logoАякс
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logoЛилль
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