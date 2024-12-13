У «Лилля» лучшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – плюс 384 млн евро. «Аякс» – 2-й, «Аталанта» – 5-я, «Бенфика» – 6-я
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, разница между трансферными доходами и расходами французского клуба за период с 2015 по 2024 год составляет плюс 384 млн евро. Это лучший результат в мире.
Отмечается, что продажа воспитанников при составлении рейтинга не учитывалась. В указанные суммы входят предусмотренные соглашениями бонусы (независимо от того, были ли они в итоге выплачены).
Наибольшую прибыль на рынке за указанный период получили:
1. «Лилль» – 384 млн евро.
2. «Аякс» – 289 млн евро.
3. «Лейпциг» – 288 млн евро.
4. «Айнтрахт» – 243 млн евро.
5. «Аталанта» – 236 млн евро.
6. «Бенфика» – 234 млн евро.
7. «Брайтон» – 191 млн евро.
8. «Зальцбург» – 186 млн евро.
9. «Сассуоло» – 179 млн евро.
10. «Хоффенхайм» – 171 млн евро.
У «ПСЖ» худшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – минус 646 млн евро. «МЮ» и «Барса» в пятерке, «Реал» – 14-й, «Спартак» – 33-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий