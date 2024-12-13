Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе начнется в 14:00. Испания, Англия, Франция – в 1-й корзине
ФИФА проведет церемонию в 14:00 по московскому времени.
Сборные распределены на 5 корзин. В первую из них попали 8 четвертьфиналистов Лиги наций (Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия и Испания) и еще 4 команды, занимающие самые высокие места в рейтинге ФИФА.
Команды будут распределены по 12 группам, в которых будет по 4-5 сборных. Напрямую на ЧМ-2026 отберутся 12 победителей групп.
Еще 4 европейские сборные попадут на чемпионат мира через стыковые матчи, которые пройдут в марте 2026 года. В них примут участие 12 команд, занявшие вторые места на групповом этапе отбора, и четыре лучших победителя групп Лиги наций, которые не квалифицировались напрямую в качестве победителей групп и не вышли в стыковые матчи в качестве финалистов групп.
Россия не включена в число участников жеребьевки отбора ЧМ-2026.
Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025 года.
Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;
Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия;
Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль;
Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва;
Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
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