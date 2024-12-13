Семшов про иностранных тренеров: «Что дали Абаскаль, Циннбауэр, Слишкович? Сколько можно народ смешить? Обидно, что у нас кадры не ценят – даже в школы не могут устроиться»

Игорь Семшов высказал скептическое отношение к иностранным тренерам в РПЛ.

– Четыре сезона в «Арсенале» вспоминаю с теплотой. При Божовиче заняли седьмое место в РПЛ, при Черевченко – шестое. Это лучшие результаты в истории клуба. Потом я во второй лиге поработал главным – в «Химике» и «Чайке». Но за последний год – ни одного предложения.

– Странно.

– Зато у нас охотно приглашают иностранцев. И ладно бы топовых, как раньше. Имею в виду Хиддинка, Адвоката, Капелло, Спаллетти, Манчини, Луческу... Или возьмем того же Станковича . Да, как тренер он еще в начале пути, но игрок был экстра-класса.

А что дали нашему футболу Абаскаль , Циннбауэр , Клотет , Артига, Слишкович ? Что-то выиграли? За какие заслуги их позвали в РПЛ? Да они и в своих-то странах никому не нужны.

Зачем вообще привозить тех, кто никогда не работал на высоком уровне? Ну сколько можно народ смешить?

Обидно, что у нас свои кадры не ценят. Хотя качественных тренеров в России полно. И моего поколения, и постарше. Но многие не востребованы. Даже в детские школы не могут устроиться.

– Туда-то почему?

– Мы – футбольные люди. А во главе академий часто стоят специалисты, которые ничего не добились как игроки.

Вот и боятся, что условный Семшов, поигравший в ведущих клубах и сборной, задавит своим авторитетом. Лучше взять абсолютно неизвестного тренера. Тот покладистый, с ним проще договориться.

Честно вам скажу – я бы с удовольствием с детьми поработал. Но через знакомых пару раз закидывал удочки – тишина, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.