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Семшов про иностранных тренеров: «Что дали Абаскаль, Циннбауэр, Слишкович? Сколько можно народ смешить? Обидно, что у нас кадры не ценят – даже в школы не могут устроиться»

Игорь Семшов высказал скептическое отношение к иностранным тренерам в РПЛ.

– Четыре сезона в «Арсенале» вспоминаю с теплотой. При Божовиче заняли седьмое место в РПЛ, при Черевченко – шестое. Это лучшие результаты в истории клуба. Потом я во второй лиге поработал главным – в «Химике» и «Чайке». Но за последний год – ни одного предложения.

– Странно.

– Зато у нас охотно приглашают иностранцев. И ладно бы топовых, как раньше. Имею в виду Хиддинка, Адвоката, Капелло, Спаллетти, Манчини, Луческу... Или возьмем того же Станковича. Да, как тренер он еще в начале пути, но игрок был экстра-класса.

А что дали нашему футболу Абаскаль, Циннбауэр, Клотет, Артига, Слишкович? Что-то выиграли? За какие заслуги их позвали в РПЛ? Да они и в своих-то странах никому не нужны.

Зачем вообще привозить тех, кто никогда не работал на высоком уровне? Ну сколько можно народ смешить?

Обидно, что у нас свои кадры не ценят. Хотя качественных тренеров в России полно. И моего поколения, и постарше. Но многие не востребованы. Даже в детские школы не могут устроиться.

– Туда-то почему?

– Мы – футбольные люди. А во главе академий часто стоят специалисты, которые ничего не добились как игроки.

Вот и боятся, что условный Семшов, поигравший в ведущих клубах и сборной, задавит своим авторитетом. Лучше взять абсолютно неизвестного тренера. Тот покладистый, с ним проще договориться.

Честно вам скажу – я бы с удовольствием с детьми поработал. Но через знакомых пару раз закидывал удочки – тишина, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИгорь Семшов
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoГильермо Абаскаль
logoВладимир Слишкович
Пеп Клотет
logoЙозеф Циннбауэр
logoФранк Артига
logoЛокомотив
logoХимки
logoОренбург
logoАрсенал Тула
logoДик Адвокат
logoРоберто Манчини
logoГус Хиддинк
logoСпартак
logoЛучано Спаллетти
logoТорпедо
logoМирча Луческу
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