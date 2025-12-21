Тренер «Севильи» Альмейда о матче с «Реалом»: «Судейство было ужасным, арбитры высокомерны. Я не клоун, произошедшее просто нелепо. Запросите аудиозаписи микрофонов судей»

Тренер «Севильи» о матче с «Реалом»: я не клоун, судейство было ужасным.

Главный тренер «Севильи» Матиас Альмейда прокомментировал судейство в матче с «Реалом» (0:2) в 17-м туре Ла Лиги . Аргентинский специалист был удален в перерыве за споры с арбитром. Также две желтые карточки получил защитник «Севильи» Маркао Тейшейра. Игру обслуживала судейская бригада под руководством Алехандро Муньиса.

«Когда-нибудь нужно будет спросить у судей. Я протестовал против фола, и когда мне показали желтую карточку, я спросил, за что, а мне ответили, что я удален. Печально, насколько они высокомерны.

У них есть микрофоны. В каждом матче, котором я руковожу, мы протестуем. Но когда протест уважительный, он, на мой взгляд, обоснован. Этот человек сказал, что ему надоело, что я говорю об уважении. Я бы хотел, чтобы вы прослушали аудиозаписи, потому что иначе легко отстранять людей. В жизни всегда нужны свидетели, я это понял. Я не собираюсь оправдываться, это на моей совести. Я сплю спокойно.

Я не цирковой клоун, у меня есть опыт в футболе. То, что произошло сегодня, просто нелепо, мне даже стыдно говорить об этом. Ничего не изменится, потому что я тренер «Севильи». У нашей команды больше всего желтых карточек. Мужчины должны обсуждать проблемы. Молчание – это предательство, а я не предатель. Когда отсутствие смирения у судьи перекрывает дружелюбный диалог, мы превращаем спорт в авторитаризм. Мне очень больно от этого. Я не хотел об этом говорить, но должен.

Вы журналисты, пожалуйста, запросите аудиозаписи. В какой-то момент придется отстранить судью. Я никогда не видел, чтобы за две минуты назначали два пенальти, судейство было ужасным. Я поздравляю «Реал Мадрид » с победой, я не говорю, что они выиграли из-за этого, титулы говорят сами за себя», – cказал Альмейда.