Гол вратаря на 95-й спас «Динамо», Путин отложил Игры дружбы, «Крылья» могут обанкротиться, а Федорищев атакует агентов, «Спартак» хочет игроков «Локо» и другие новости

1. Исторический день в РПЛ – Игорь Лещук спас «Динамо» в матче с «Ахматом» на 95-й минуте и стал первым вратарем в истории ЧР , забившим с игры. В этом сезоне у голкипера уже больше голов, чем у Соболева и Виллиана . Впрочем, результат и игра все равно расстроили и самого Игоря, и Личку , ведь у «Динамо» всего одна победа в четырех последних турах. У грозненцев вообще все грустно – на зимний перерыв они уйдут в зоне вылета .

2. Проведение Игр дружбы отложено указом Владимира Путина до особого решения. Елена Вяльбе поддержала президента, потому что «лучше сфокусироваться на внутренних соревнованиях» . Оргкомитет Игр дружбы готовит предложения по новым датам проведения турнира.

3. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев просит прокуратуру проверить решения по госфинансированию футбола при Азарове и связанные с «Крыльями Советов» сделки агентов Андреева и Трабукки. Также губернатор попросил проверить сделки Андреева и Трабукки с «Крыльями» на предмет извлечения личной выгоды. Задача Федорищева – сделать все, чтобы «Крылья» занимались только чистым спортом» .

4. Вдобавок ко всему власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев» – клуб был должен около 1,3 млрд рублей в декабре 2023 года. По словам главы региона, никакой трагедии не будет .

5. «Спартак» определился с трансферными целями: нужны Сильянов и Ненахов из «Локомотива». Железнодорожники отпускать своих защитников не намерены . У красно-белых также есть вариант с Пальцевым из «Динамо» Махачкала.

6. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (1:5) – 6-е поражение в 7 играх , Шестеркин пропустил 5+ шайб в 4-й раз в сезоне. «Даллас» одолел «Юту» (2:1), Дадонов забросил 7-ю шайбу в сезоне.

7. Михаил Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России.

8. НБА. «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» с разницей «минус 29», «Бостон» был сильнее «Майами» и другие результаты .

9. Хавбек «Фиорентины» Эдоардо Бове находится в сознании и отвечает на вопросы .

10. В Новороссийске автомобиль насмерть сбил 14-летнего футболиста , проехавшего на красный свет на электросамокате.

11. «Спартак» может назначить спортивным директором Федерико Керубини , работавшего в «Ювентусе».

12. Игрока «Лиона» Жоржа Микаутадзе ограбили на парковке возле дома , отобрали часы и ценные вещи на 150-200 тысяч евро.

13. Правительство РФ одобрило введение самозапрета на участие в азартных играх.

14. Капитан «Ипсвича» Морси отказался надевать радужную повязку из-за религиозных убеждений.

15. Goal признал Пепа Гвардиолу лучшим тренером XXI века .

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