Гол вратаря на 95-й спас «Динамо», Путин отложил Игры дружбы, «Крылья» могут обанкротиться, а Федорищев атакует агентов, «Спартак» хочет игроков «Локо» и другие новости
1. Исторический день в РПЛ – Игорь Лещук спас «Динамо» в матче с «Ахматом» на 95-й минуте и стал первым вратарем в истории ЧР, забившим с игры. В этом сезоне у голкипера уже больше голов, чем у Соболева и Виллиана. Впрочем, результат и игра все равно расстроили и самого Игоря, и Личку, ведь у «Динамо» всего одна победа в четырех последних турах. У грозненцев вообще все грустно – на зимний перерыв они уйдут в зоне вылета.
2. Проведение Игр дружбы отложено указом Владимира Путина до особого решения. Елена Вяльбе поддержала президента, потому что «лучше сфокусироваться на внутренних соревнованиях». Оргкомитет Игр дружбы готовит предложения по новым датам проведения турнира.
3. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев просит прокуратуру проверить решения по госфинансированию футбола при Азарове и связанные с «Крыльями Советов» сделки агентов Андреева и Трабукки. Также губернатор попросил проверить сделки Андреева и Трабукки с «Крыльями» на предмет извлечения личной выгоды. Задача Федорищева – сделать все, чтобы «Крылья» занимались только чистым спортом».
4. Вдобавок ко всему власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев» – клуб был должен около 1,3 млрд рублей в декабре 2023 года. По словам главы региона, никакой трагедии не будет.
5. «Спартак» определился с трансферными целями: нужны Сильянов и Ненахов из «Локомотива». Железнодорожники отпускать своих защитников не намерены. У красно-белых также есть вариант с Пальцевым из «Динамо» Махачкала.
6. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (1:5) – 6-е поражение в 7 играх, Шестеркин пропустил 5+ шайб в 4-й раз в сезоне. «Даллас» одолел «Юту» (2:1), Дадонов забросил 7-ю шайбу в сезоне.
7. Михаил Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России.
8. НБА. «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» с разницей «минус 29», «Бостон» был сильнее «Майами» и другие результаты.
9. Хавбек «Фиорентины» Эдоардо Бове находится в сознании и отвечает на вопросы.
10. В Новороссийске автомобиль насмерть сбил 14-летнего футболиста, проехавшего на красный свет на электросамокате.
11. «Спартак» может назначить спортивным директором Федерико Керубини, работавшего в «Ювентусе».
12. Игрока «Лиона» Жоржа Микаутадзе ограбили на парковке возле дома, отобрали часы и ценные вещи на 150-200 тысяч евро.
13. Правительство РФ одобрило введение самозапрета на участие в азартных играх.
14. Капитан «Ипсвича» Морси отказался надевать радужную повязку из-за религиозных убеждений.
15. Goal признал Пепа Гвардиолу лучшим тренером XXI века.
Цитаты дня
Татьяна Тарасова: «Загитова все время нарушает законы. Что за безобразие? Штрафы она должна заплатить немедленно»
Куртуа о Мбаппе: «Это как бутылка кетчупа: можешь стучать по ней сколько угодно, но вытекает совсем чуть-чуть, а потом вдруг выливается все. Голы придут»
Сергей Карякин: «Дин Лижэнь стал чемпионом мира благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации я не смог участвовать в турнире претендентов»
Светлана Журова: «Если Трамп выполнит обещания по поводу переговоров с Украиной, то я не сомневаюсь, что наши спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2026»
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