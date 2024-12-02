«Спартаку» интересен Сильянов из «Локо». Красно-белые хотят укрепить оборону и рассматривают только россиян из-за лимита (Metaratings)

«Спартаку» интересен Александр Сильянов из «Локомотива».

По информации Metaratings.ru, красно-белые в зимнее трансферное окно хотят укрепить правый фланг обороны. Одним из вариантов является защитник «Локомотива». Действующий контракт россиянина рассчитан до 2026 года.

Отмечается, что из-за текущего лимита на легионеров на эту позицию пока рассматриваются только игроки с паспортом РФ.

В этом сезоне на месте правого защитника в «Спартаке» чаще всего выступают Даниил Денисов и Даниил Хлусевич. Последний, как сообщается, рассчитывает зимой сменить команду.

Окончательные решения по футболистам клуба будут приняты на встрече с участием главного тренера Деяна Станковича, членов совета директоров и нового спортивного директора в декабре, после завершения первой части сезона.

Сильянов провел 15 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, на его счету одна результативная передача. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .