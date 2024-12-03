Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб, отразив 23 из 28 бросков «Нью-Джерси». Поражение – 5-е подряд
Игорь Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 23 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:5).
Поражение стало для россиянина 5-м подряд.
В 18 матчах в сезоне у Шестеркина 8 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,05.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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