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  • Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб, отразив 23 из 28 бросков «Нью-Джерси». Поражение – 5-е подряд
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Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб, отразив 23 из 28 бросков «Нью-Джерси». Поражение – 5-е подряд

Игорь Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 23 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:5). 

Поражение стало для россиянина 5-м подряд. 

В 18 матчах в сезоне у Шестеркина 8 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,05.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoИгорь Шестеркин
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoРейнджерс
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