Лещук про ничью с «Ахматом»: «Бездарная игра «Динамо» в большей степени. Вышли без агрессии, без спортивной злости. Думали, что все легко дастся»
«Динамо» сыграло вничью 1:1 в матче Мир РПЛ. На 95-й минуте вратарь бело-голубых Игорь Лещук сравнял счет, поключившись к атаке команды в штрафной площади.
– Все равно расстроен. Нужно было выиграть. Обидно проделать такую дорогу в Грозный и потерять очки.
– Но если смотреть как складывалась игра, вы в добавленное время забили…
– Считаю, что это наша бездарная игра в большей степени. Мы вышли без агрессии, без спортивной злости. Думали, что все легко дастся.
Против нас играют такие же футболисты. У них желания было больше, поэтому игра сложилась настолько тяжело.
– В самой концовке ваш героизм закрепил сэйв после удара Адамова.
– Да, тяжелый момент, хорошо и плотно пробил. Успел сократить, за счет этого хотя бы одно очко увозим, – сказал Игорь Лещук.
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