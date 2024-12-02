Лещук про ничью с «Ахматом»: «Бездарная игра «Динамо» в большей степени. Вышли без агрессии, без спортивной злости. Думали, что все легко дастся»

Игорь Лещук назвал бездарной игру «Динамо» против «Ахмата».

«Динамо » сыграло вничью 1:1 в матче Мир РПЛ . На 95-й минуте вратарь бело-голубых Игорь Лещук сравнял счет, поключившись к атаке команды в штрафной площади.

– Все равно расстроен. Нужно было выиграть. Обидно проделать такую дорогу в Грозный и потерять очки.

– Но если смотреть как складывалась игра, вы в добавленное время забили…

– Считаю, что это наша бездарная игра в большей степени. Мы вышли без агрессии, без спортивной злости. Думали, что все легко дастся.

Против нас играют такие же футболисты. У них желания было больше, поэтому игра сложилась настолько тяжело.

– В самой концовке ваш героизм закрепил сэйв после удара Адамова.

– Да, тяжелый момент, хорошо и плотно пробил. Успел сократить, за счет этого хотя бы одно очко увозим, – сказал Игорь Лещук .

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