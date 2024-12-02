В «Локо» заявили, что не продадут Ненахова и Сильянова. «Спартак» интересуется защитниками
«Локомотив» не намерен продавать Максима Ненахова и Александра Сильянова.
Ранее сообщалось, что «Спартак» с целью укрепления правого фланга обороны рассматривает трансфер Сильянова.
Позже стало известно, что в шорт-лист красно‑белых также включен Ненахов.
«Локомотив» никогда не рассматривал и не собирается рассматривать продажу Ненахова или Сильянова», – заявил глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загуменнов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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