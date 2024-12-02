В «Локо» заявили, что не продадут Ненахова и Сильянова. «Спартак» интересуется защитниками

«Локомотив» не намерен продавать Максима Ненахова и Александра Сильянова.

Ранее сообщалось, что «Спартак» с целью укрепления правого фланга обороны рассматривает трансфер Сильянова.

Позже стало известно , что в шорт-лист красно‑белых также включен Ненахов.

«Локомотив» никогда не рассматривал и не собирается рассматривать продажу Ненахова или Сильянова», – заявил глава пресс‑службы «Локомотива» Артем Загуменнов.