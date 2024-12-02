Пеп – лучший тренер XXI века по версии Goal. Анчелотти и Фергюсон – в топ-3, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Зидан – 6-й, Венгер – 11-й
Спортивный портал составил рейтинг лучших тренеров мира, оценив их работу после 2000 года. Испанский специалист занял первое место.
Топ-15 выглядит так:
1. Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);
2. Карло Анчелотти («Милан», «Челси», «Бавария», «Реал»);
3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»);
4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед»);
5. Юрген Клопп («Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль»);
6. Зинедин Зидан («Реал»);
7. Диего Симеоне («Атлетико»);
8. Висенте Дель Боске (сборная Испании);
9. Луис Энрике («Барселона», сборная Испании, «ПСЖ»);
10. Антонио Конте («Ювентус», сборная Италии, «Челси», «Наполи»);
11. Арсен Венгер («Арсенал»);
12. Унаи Эмери («Спартак», «Севилья», «ПСЖ», «Арсенал», «Астон Вилла»);
13. Роберто Манчини («Интер», «Манчестер Сити», «Зенит», сборная Италии);
14. Лионель Скалони (сборная Аргентины);
15. Дидье Дешам (сборная Франции).
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