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Пеп – лучший тренер XXI века по версии Goal. Анчелотти и Фергюсон – в топ-3, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Зидан – 6-й, Венгер – 11-й

Пеп Гвардиола – лучший тренер XXI века по версии Goal.

Спортивный портал составил рейтинг лучших тренеров мира, оценив их работу после 2000 года. Испанский специалист занял первое место. 

Топ-15 выглядит так:

1. Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);

2. Карло АнчелоттиМилан», «Челси», «Бавария», «Реал»);

3. Алекс ФергюсонМанчестер Юнайтед»);

4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед»);

5. Юрген Клопп («Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль»);

6. Зинедин Зидан («Реал»);

7. Диего Симеоне («Атлетико»);

8. Висенте Дель Боске (сборная Испании);

9. Луис Энрике («Барселона», сборная Испании, «ПСЖ»);

10. Антонио Конте («Ювентус», сборная Италии, «Челси», «Наполи»);

11. Арсен Венгер («Арсенал»);

12. Унаи Эмери («Спартак», «Севилья», «ПСЖ», «Арсенал», «Астон Вилла»);

13. Роберто Манчини («Интер», «Манчестер Сити», «Зенит», сборная Италии);

14. Лионель Скалони (сборная Аргентины);

15. Дидье Дешам (сборная Франции).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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