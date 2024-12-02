Власти Самарской области выявили риск банкротства «Крыльев» – клуб был должен около 1,3 млрд рублей в декабре 2023-го. Проблемы могут быть связаны с зарплатами и расходами на игроков (РБК)

Власти Самарской области предупредили о риске банкротства «Крыльев Советов».

В понедельник стало известно, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, принятых при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также деятельности члена совета директоров «Крыльев Советов» Александра Милеева.

По мнению Федорищева, выявленные при оценке деятельности «Крыльев Советов» нарушения необходимо проверить по трем статьям УК РФ – «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК) и «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК).

Как сообщает РБК со ссылкой на отчет властей Самарской области, в период с 2008 по 2023 год дебиторская задолженность «Крыльев Советов» составляла от 1 до 1,7 млрд рублей – на 31 декабря 2023 года долг составлял 1,3 млрд, что составляет более 50% валюты баланса клуба. В документе отмечается, что клуб имеет «существенный риск» банкротства.

Согласно результатам проведенного аудита, одной из причин финансовых трудностей «Крыльев Советов» могут быть зарплаты и расходы на отдельных игроков. В частности, в обращении Федорищева упоминается, что зарплата главного тренера Игоря Осинькина, работающего в «Крыльях» с 2020 года, увеличилась с 3 до 8,4 млн рублей, несмотря на то, что клуб «не достиг серьезных успехов или прибыли, способствующих увеличению выплат».

Ранее Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳