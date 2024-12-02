Глава Самарской области просит прокуратуру проверить решения по госфинансированию футбола при Азарове и связанные с «Крыльями» сделки агентов Андреева и Трабукки (РБК)

Глава Самарской области обратится в прокуратуру по вопросу коррупции в «Крыльях».

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позже глава Самарской области пообещал обратиться в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе».

Как сообщает РБК, Федорищев составил обращение в прокуратуру с просьбой о проверке решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также деятельности члена совета директоров «Крыльев Советов» Александра Милеева.

По мнению Федорищева, выявленные при оценке деятельности «Крыльев Советов» нарушения необходимо проверить по трем статьям УК РФ – «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК) и «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК).

Также обращение Федорищева включает запрос на проверку на возможное покушение на мошенничество. По данным властей региона, «некие лица продавали информацию о том, кто приедет, как будет судить, или «услуги» по обеспечению адекватного судейства».

Кроме того, губернатор Самарской области запросил проверку связанных с «Крыльями» сделок с участием агентов, в частности, Павла Андреева и Марка Трабукки . Утверждается, что проведенный аудит показал признаки «решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе».

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