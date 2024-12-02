Михаил Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России
Ранее кандидатуру Дегтярева поддержали 22 спортивные федерации, в общей сложности 33 члена Олимпийского комитета России. Подача заявок кандидатов на пост главы организации завершилась за 15 дней до выборов, которые пройдут 13 декабря.
«На сегодняшний день Михаил Дегтярев – единственный кандидат на пост президента ОКР», – сообщил источник ТАСС.
Президент ОКР избирается тайным голосованием сроком на четыре года с возможностью переизбрания. Если на должность главы организации выдвинут один кандидат, собрание может принять решение о проведении открытого голосования. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов.
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