Михаил Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России

Михаил Дегтярев будет избираться на пост главы ОКР на безальтернативной основе.

Ранее кандидатуру Дегтярева поддержали 22 спортивные федерации, в общей сложности 33 члена Олимпийского комитета России. Подача заявок кандидатов на пост главы организации завершилась за 15 дней до выборов, которые пройдут 13 декабря.

«На сегодняшний день Михаил Дегтярев – единственный кандидат на пост президента ОКР», – сообщил источник ТАСС .

Президент ОКР избирается тайным голосованием сроком на четыре года с возможностью переизбрания. Если на должность главы организации выдвинут один кандидат, собрание может принять решение о проведении открытого голосования. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов.

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