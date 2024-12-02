Федорищев попросил прокуратуру проверить сделки Андреева и Трабукки с «Крыльями» на предмет извлечения личной выгоды. Агенты получали больше суммы сделки при трансферах из «Чертаново» (РБК)

Прокуратура проведет проверку работы агентов с «Крыльями Советов».

В понедельник стало известно, что глава Самарской области Вячеслав Федорищев подготовил обращение в прокуратуру , содержащее запрос на проверку связанных с «Крыльями» сделок с участием агентов, в частности, Павла Андреева и Марко Трабукки . Утверждается, что проведенный аудит показал признаки «решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе».

Как сообщает РБК, в обращении губернатора утверждается, что Андреев «получал фактический контроль» над игроками «Крыльев Советов » и мог развивать за счет региона своих игроков, чтобы последствии продавать их на своих условиях. Утверждается, что «Крылья Советов» «привлекали игроков с завышенными зарплатами и обеспечивали их подготовку», и их последующие продажи приносили «значительную прибыль» агентской группе Андреева. Часть средств возвращалась в клуб, и в конечном итоге использовались для повышения зарплат клиентов агента, «оставаясь фактически у агентства».

В качестве примера приведены трансферы из «Чертаново» в «Крылья Советов». Так, агент Павла Попова, подписанного из московского клуба в 2024 году за 1 млн рублей, получил за сделку 1,7 млн рублей. Также в документе приводится пример трансфера Егора Карпицкого – утверждается, что его агент Марко Трабукки получил 350 тысяч евро за трансфер в белорусский «Шахтер », сумма которого составила 150 тысяч евро. Согласно документу, в результате сделок «Чертаново » мог понести имущественный ущерб, и информация должна быть передана для проверки в правоохранительные органы Москвы для оценки роли агентов в работе клуба.

Федорищев попросил прокуратуру провести доследственную проверку и выяснить, кто и каким образом принимал решение об установлении зарплат и премий в «Крыльях Советов». По заявлению губернатора, «фактически, создается ситуация, когда Самарская область финансирует футбольный клуб, увеличивает его капитализацию, а отдельные лица, не неся никакие расходы на клуб могут извлекать из такого финансирования личную выгоду».

Отмечается, что в данный момент за «Крылья Советов» выступают более 10 футболистов, интересы которых представляет Андреев.

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»