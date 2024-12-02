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Вяльбе об Играх дружбы: «Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на международные старты, лучше сфокусироваться на внутренних соревнованиях. Президент, как всегда, прав»

Елена Вяльбе высказалась об указе Владимира Путина отложить проведение Игр дружбы.

«Думаю, все правильно, все логично. Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на проведение каких-то международных стартов, где, безусловно, для зимы все равно никто никакой конкуренции не сделает, лучше просто сфокусироваться на внутренних соревнованиях и на внутреннем спорте.

Поэтому все логично. Президент, как всегда, прав», – сказала Вяльбе.

Проведение Игр дружбы отложено указом Путина до особого решения

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoЕлена Вяльбе
Р-Спорт
logoВладимир Путин
Игры дружбы
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