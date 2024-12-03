Звягин и Курьянов покинули тренерский штаб «Авангарда». Подконицки назначен и.о главного тренера до приезда Ги Буше
Сергей Звягин и Антон Курьянов завершили работу в «Авангарде».
Клуб объявил о расторжении контрактов с тренерами по взаимному соглашению сторон.
Это произошло после матча с «Северсталью» (2:4), в котором «Авангард» уступил сопернику 15:42 по броскам.
Андрей Подконицки назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до приезда Ги Буше.
Сергей Звягин возглавлял «Авангард» с этого сезона. При нем команда выиграла 13 матчей из 31 и на данный момент находится на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Антон Курьянов ранее также занимал должность генерального менеджера клуба, а по ходу сезона остался только ассистентом Звягина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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