Звягин и Курьянов покинули тренерский штаб «Авангарда». Подконицки назначен и.о главного тренера до приезда Ги Буше

Сергей Звягин и Антон Курьянов завершили работу в «Авангарде».

Клуб объявил о расторжении контрактов с тренерами по взаимному соглашению сторон.

Это произошло после матча с «Северсталью» (2:4), в котором «Авангард » уступил сопернику 15:42 по броскам.

Андрей Подконицки назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до приезда Ги Буше.

Сергей Звягин возглавлял «Авангард » с этого сезона. При нем команда выиграла 13 матчей из 31 и на данный момент находится на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Антон Курьянов ранее также занимал должность генерального менеджера клуба, а по ходу сезона остался только ассистентом Звягина.