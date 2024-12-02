Капитан «Ипсвича» Морси отказался надевать радужную повязку из-за религиозных убеждений. В клубе заявили, что уважают решение игрока-мусульманина

Футболист-мусульманин из АПЛ отказался надевать радужную повязку.

На прошлой неделе в Премьер-лиге проводилась акция Rainbow Laces. В рамках нее капитаны команд должны были выйти на поле с повязками радужных цветов.

Сэм Морси из «Ипсвича » стал единственным игроком, отказавшимся от участия в этой акции. Это связано с религиозными убеждениями 33-летнего египтянина.

В клубе заявили, что уважают решение капитана команды.

Морси родился в английском городе Вулверхэмптон в семье египтянина и англичанки. С 2016 по 2023 год он провел девять матчей за сборную Египта .