Капитан «Ипсвича» Морси отказался надевать радужную повязку из-за религиозных убеждений. В клубе заявили, что уважают решение игрока-мусульманина
Футболист-мусульманин из АПЛ отказался надевать радужную повязку.
На прошлой неделе в Премьер-лиге проводилась акция Rainbow Laces. В рамках нее капитаны команд должны были выйти на поле с повязками радужных цветов.
Сэм Морси из «Ипсвича» стал единственным игроком, отказавшимся от участия в этой акции. Это связано с религиозными убеждениями 33-летнего египтянина.
В клубе заявили, что уважают решение капитана команды.
Морси родился в английском городе Вулверхэмптон в семье египтянина и англичанки. С 2016 по 2023 год он провел девять матчей за сборную Египта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mirror
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