Правительство РФ одобрило введение самозапрета на участие в азартных играх
«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», – говорится в проекте отзыва правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
В случае принятия законопроекта каждый россиянин сможет установить себе запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого нужно будет направить заявление о включении в соответствующий реестр физлиц.
На данный момент россияне могут установить самозапрет на заключение пари у всех легальных российских букмекеров в одном месте – через сервис «Ответственная игра».
В личном кабинете ЦУПИСа каждый игрок может ограничить размер максимального депозита, размер операции за определенный период, а также любую активность. Самоисключение возможно как на определенный период, так и навсегда.
Новые законы для букмекеров: что ждет? В основном ужесточение, но необязательное и не всегда эффективное
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