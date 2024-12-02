Правительство РФ одобрило введение самозапрета на участие в азартных играх

Правительство РФ поддержало законопроект о праве россиян устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», – говорится в проекте отзыва правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В случае принятия законопроекта каждый россиянин сможет установить себе запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого нужно будет направить заявление о включении в соответствующий реестр физлиц.

На данный момент россияне могут установить самозапрет на заключение пари у всех легальных российских букмекеров в одном месте – через сервис «Ответственная игра».

В личном кабинете ЦУПИСа каждый игрок может ограничить размер максимального депозита, размер операции за определенный период, а также любую активность. Самоисключение возможно как на определенный период, так и навсегда.

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