Лещук – первый вратарь, забивший с игры в чемпионате России

Впервые в истории чемпионата России вратарь забил гол с игры.

Игорь Лещук из «Динамо » принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом » (1:1).

Это второй гол голкипера в истории чемпионата России. Первый был забит в 2001 году – Андрей Новосадов из «Торпедо-ЗИЛ» реализовал пенальти в игре с «Факелом».

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