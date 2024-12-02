Лещук – первый вратарь, забивший с игры в чемпионате России
Впервые в истории чемпионата России вратарь забил гол с игры.
Игорь Лещук из «Динамо» принес своей команде ничью, забив головой после подачи углового в матче с «Ахматом» (1:1).
Это второй гол голкипера в истории чемпионата России. Первый был забит в 2001 году – Андрей Новосадов из «Торпедо-ЗИЛ» реализовал пенальти в игре с «Факелом».
Единственный гол вратаря в чемпионатах России. Кумир фанатов ЦСКА забил важнейший пенальти в борьбе за выживание
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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