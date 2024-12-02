Личка об 1:1 с «Ахматом»: «Очень плохая игра. Выходить без эмоций, гулять, как в городе – не понимаю этого. Если бы я говорил, что знаю, что Лещук забьет, это была бы неправда»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги игры с «Ахматом».

Матч 17-го тура Мир РПЛ закончился вничью 1:1. Вратарь московской команды Игорь Лещук сравнял счет на 95-й минуте, забив головой после подачи с углового.

– Сегодня была очень плохая игра. Ноль эмоций у нас. Приехали чуть‑чуть побегать по стадиону. Нужно добавлять в желании. Могли догнать «Спартак» и «Локомотив» в турнирной таблице. А мы не уважаем этот шанс. Я очень недоволен подходом к игре. У команды вообще не было эмоций, желания показать что‑то болельщикам.

– Почему нет этих эмоций?

– Понятно, что график плотный. Но футбол – это отличная и красивая работа. Ты должен ценить, что можешь выступать в РПЛ , такое отношение недопустимо.

Да, ты можешь устать. Но ты можешь отработать 45–60 минут и потом сказать: «Я больше не могу». А выходить на поле без эмоций, без желания, гулять, как в городе. Я этого не понимаю.

– Ожидали, что Лещук забьет?

– Понятно, что если бы я говорил, что знаю, что он забьет, это была бы неправда. Вратарь приходит в чужую штрафную и там становится на одного игрока больше, он может навязывать борьбу. Поэтому это всегда неприятно для соперника, – сказал Личка .