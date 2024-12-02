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Куртуа о Мбаппе: «Это как бутылка кетчупа: можешь стучать по ней сколько угодно, но вытекает совсем чуть-чуть, а потом вдруг выливается все. Голы придут»

Тибо Куртуа высказался о неудачном старте Килиана Мбаппе в «Реале».

«Это похоже на то, что я испытал, когда пришел сюда. Требования стадиона «Сантьяго Бернабеу» и мадридского «Реала» не из легких. Ты знаешь, куда идешь и что тебя ждет, но здесь всегда непросто.

Я также не думаю, что нам следует искать целую кучу причин, чтобы объяснить его низкую результативность. Иногда это связано с психологией. Он хочет добиться успеха настолько сильно, что иногда, когда ты делаешь слишком много, у тебя не получается. Чем больше ты стараешься, тем меньше у тебя получается.

Ему нужно быть спокойным и терпеливым. Ему нужно хорошо выполнять простые задачи, а затем сосредоточиться на более сложных. Ему нужно продолжать усердно работать на тренировках, и это будет видно во время матчей. Я уверен, что как только это сработает, голы придут.

Он отличный игрок. Я много раз играл против него и знаю его качества. Он много работает, у него много желания и силы воли. Он забил [«Хетафе»] в самом сложном моменте среди тех, которые у него были. В остальных ему не удалось отправить мяч в сетку, немного не повезло.

Но он должен продолжать работать, и я уверен, что в итоге он забьет много голов. Иногда это похоже на бутылку [кетчупа]: ты можешь стучать по ней сколько угодно, но вытекает совсем чуть-чуть, а потом вдруг выливается все.

Я думаю, с ним будет то же самое. Внезапно дело пойдет, и он забьет много голов, как это было в «ПСЖ», «Монако» и сборной Франции. Он был очень хорош [в матче с «Хетафе»], создавал моменты, занимал свободные зоны и хорошо оборонялся. Мы уверены, что все пойдет гладко, если он продолжит в том же духе», – сказал вратарь «Реала».

Мбаппе признан лучшим игроком матча против «Хетафе». У француза – гол, у Беллингема – 1+1

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoТибо Куртуа
logoРеал Мадрид
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