«Спартак» следит за Пальцевым из «Динамо» Махачкала. Трансфер защитника зимой маловероятен (Metaratings)

«Спартак» интересуется защитником Валентином Пальцевым.

По информации Metaratings.ru, красно-белые следят за 23-летним защитником махачкалинского «Динамо».

Пальцев стал одним из кандидатов москвичей для усиления защиты в зимнее трансферное окно. Официальных переговоров между клубами не было. Пока шансы на зимний трансфер игрока минимальны, но они могут повыситься, если кто-то из центральных защитников «Спартака » покинет клуб зимой.

Соглашение Пальцева с «Динамо » рассчитано до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.

Пальцев выступает за «Динамо» с июля 2024 года, на его счету 20 матчей и 1 результативная передача за клуб. Также футболист провел 2 матча в составе сборной России, дебютировав в сентябре этого года. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .