«Спартаку» интересен защитник «Локо» Ненахов («Чемпионат»)

«Спартак» заинтересован в трансфере Максима Ненахова.

По данным «Чемпионата», защитник «Локомотива » входит в шорт-лист красно-белых на усиление позиции правого защитника в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак » также интересуется кандидатурой Александра Сильянова из состава железнодорожников.

Из-за текущего лимита на легионеров на позицию защитника пока рассматриваются только игроки с паспортом РФ.

В этом сезоне Мир РПЛ Ненахов провел 17 матчей. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .