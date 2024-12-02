«Спартаку» интересен защитник «Локо» Ненахов («Чемпионат»)
«Спартак» заинтересован в трансфере Максима Ненахова.
По данным «Чемпионата», защитник «Локомотива» входит в шорт-лист красно-белых на усиление позиции правого защитника в зимнее трансферное окно.
Действующий контракт футболиста рассчитан до 2028 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» также интересуется кандидатурой Александра Сильянова из состава железнодорожников.
Из-за текущего лимита на легионеров на позицию защитника пока рассматриваются только игроки с паспортом РФ.
В этом сезоне Мир РПЛ Ненахов провел 17 матчей. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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