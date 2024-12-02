Глава Самарской области об обращении в прокуратуру: «Получил рекомендацию фактологию не озвучивать. «Крылья» – легендарная команда, сделаем все, чтобы она занималась только чистым спортом»

Глава Самарской области раскрыл детали своего обращения в прокуратуру.

Ранее стало известно, что губернатор Вячеслав Федорищев подготовил запрос в прокуратуру о проверке деятельности «Крыльев Советов » и некоторых сделок клуба при участии агентов, в частности, Павла Андреева и Марко Трабукки.

По мнению Федорищева, выявленные при оценке деятельности клуба нарушения необходимо проверить по трем статьям УК РФ – «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК) и «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК).

Кроме того, обращение включает запрос на проверку на возможное покушение на мошенничество. По данным властей региона, «некие лица продавали информацию о том, кто приедет, как будет судить, или «услуги» по обеспечению адекватного судейства».

«Мною подготовлено заявление по фактам совершенных преступлений, предусмотренных статьями 201, 285.1, 159 и 160 УК РФ. Я в консультациях с руководителями и сотрудниками правоохранительных органов получил рекомендацию фактологию не озвучивать.

Хочу поправить коллег. Мое заявление глубже и обширнее того, что разместили в сети. Речь идет о более глубоких процессах. Причем здесь, оттолкнувшись от проблематики судейства некоторых матчей некоторыми, предположительно, судьями, извлекающими выгоду в финансовом смысле, мы увидели, что система системнее и глубже, и начали заниматься «Крыльями Советов».

Напомню, что это легендарная команда, поэтому мы сделаем все, чтобы занималась только чистым спортом. Но увидев объем средств, и то, как мы их отправляем и с какой отчетностью, проанализировав стоимость игроков и как они продаются в сотрудничестве с Павлом Андреевым, я принял решение глубоко изучить и поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. В рамках изучения мне было доложено о фактах, что, возможно, действительно есть источники обогащения предпринимательских структур за счет средств бюджета.

Результатом нашей работы стало одно заявление, которое было передано в установленном порядке на прошлой неделе. Оно было больше о фактологии того, что я увидел. В совещательном режиме оно было обсуждено с руководителями министерства внутренних дел и прокуратуры Самарской области. Управление ФСБ по Самарской области было проинформировано об этих фактах», – сказал Федорищев на заседании правительства Самарской области.

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