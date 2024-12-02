В Новороссийске автомобиль насмерть сбил 14-летнего футболиста, проехавшего на красный свет на электросамокате. Он скончался в машине скорой

Игрока юношеской футбольной команды в Новороссийске насмерть сбила машина.

14-летний юноша скончался в результате ДТП в центре Новороссийска, сообщает «Комсомольская правда».

Вечером 30 ноября школьник ехал на электросамокате. Парень не стал останавливаться на перекрестке и поехал на красный свет. В это время на дорогу выехал водитель Nissan. 42-летний мужчина не заметил самокатчика и на полной скорости въехал в него.

Как утверждает «Живая Кубань», ДТП произошло на пересечении улиц Революции 1905 года и Энгельса. Молодой человек попытался на элетросамокате проскочить на красный сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу.

На место дорожного происшествия сразу вызвали скорую. Врачи пытались помочь подростку, но не смогли. Мальчик умер от полученных травм, не доехав до больницы.

«В результате ДТП водитель электросамоката скончался от полученных травм в машине скорой помощи», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Выяснилось, что погибший мальчик – футболист, он выступал за юношескую команду местного клуба.