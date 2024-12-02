Лещук опережает Соболева, Клаудиньо, Виллиана Жозе и Гуарирапу в гонке бомбардиров РПЛ. У Смолова столько же голов

Игорь Лещук опередил нескольких атакующих игроков в гонке бомбардиров.

Вратарь «Динамо» забил гол в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура Мир РПЛ (1:1).

28-летний голкипер опередил в гонке бомбардиров нападающих Александра Соболева («Зенит»), Сауля Гуарирапу (ЦСКА ), Виллиана Жозе («Спартак»), Вячеслава Грулева («Динамо »), Олакунле Олусегуна («Краснодар») и атакующих полузащитников Клаудиньо («Зенит») и Антона Зиньковского («Спартак») – они не забили ни одного гола.

Форвард «Краснодара» Федор Смолов, как и Лещук, забил один мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата России.