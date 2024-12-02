Лещук опережает Соболева, Клаудиньо, Виллиана Жозе и Гуарирапу в гонке бомбардиров РПЛ. У Смолова столько же голов
Игорь Лещук опередил нескольких атакующих игроков в гонке бомбардиров.
Вратарь «Динамо» забил гол в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура Мир РПЛ (1:1).
28-летний голкипер опередил в гонке бомбардиров нападающих Александра Соболева («Зенит»), Сауля Гуарирапу (ЦСКА), Виллиана Жозе («Спартак»), Вячеслава Грулева («Динамо»), Олакунле Олусегуна («Краснодар») и атакующих полузащитников Клаудиньо («Зенит») и Антона Зиньковского («Спартак») – они не забили ни одного гола.
Форвард «Краснодара» Федор Смолов, как и Лещук, забил один мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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