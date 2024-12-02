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Светлана Журова: «Если Трамп выполнит обещания по поводу переговоров с Украиной, то я не сомневаюсь, что наши спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2026»

Журова считает, что россиян могут допустить к Олимпиаде-2026 с флагом и гимном.

«Мы уже видим положительную тенденцию в вопросах российского спорта. К примеру, избрание Алишера Усманова президентом FIE. Насколько я понимаю, ряд федераций сейчас допускают до чемпионатов мира.

Тем более, если Трамп выполнит свои обещания по поводу мирных переговоров с Украиной, то я не сомневаюсь, что наши спортсмены на Олимпиаде 2026 года будут участвовать, причем скорее всего с флагом и гимном.

Но для этого надо всем попасть на мировые первенства и Кубки мира, через которые у многих проходит отбор. Надо же завоевывать квоты, иначе приехать на Олимпиаду одним спортсменом не так здорово. 

Понятно, что риторика меняется, и это уже видно по риторике наших спортивных федераций, которые тоже читают новости. И они понимают, что надо что-то предпринимать и двигаться в направлении получения допуска для спортсменов.

Мы же понимаем, что если допускают конькобежцев, то допустят и шорт-трек, и фигурное катание. Это единая система, не может быть одно без другого. Надеюсь, что это будет централизованно, фигурное катание без России многое теряет», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

Усманов идет напролом: засудил Зеппельта и возвращается в боссы мирового фехтования

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
Политика
logoОлимпиада-2026
logoДональд Трамп
logoСветлана Журова
FIE
logoАлишер Усманов
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