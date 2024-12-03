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  • НБА. 29 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» разгромить «Майами», «Миннесота» обыграла «Лейкерс» с разницей «+29» и другие результаты
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НБА. 29 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» разгромить «Майами», «Миннесота» обыграла «Лейкерс» с разницей «+29» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.

«Селтикс» крупно победили соперника по последним трем розыгрышам плей-офф – «Хит». «Миннесота» на домашней арене смяла «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЧикаго
logoМиннесота
logoНБА
logoБруклин
logoМайами
logoАтланта
logoНовый Орлеан
logoБостон
logoЛейкерс
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