Организационный комитет Игр дружбы готовит предложения по датам проведения турнира
Оргкомитет Игр дружбы готовит предложения по датам проведения турнира.
Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Ранее стало известно, что Игры дружбы были отложены до особого распоряжения президента РФ.
«2 декабря, согласно Указу «О международных соревнованиях «Всемирные игры дружбы», принято решение до особого распоряжения Президента РФ отложить проведение соревнований, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2023.
В настоящий момент Оргкомитет Всемирных игр дружбы разрабатывает новую дорожную карту и готовит предложения по датам проведения турнира», – говорится в сообщении пресс-службы.
Проведение Игр дружбы отложено указом Путина до особого решения
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Всемирных игр дружбы
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