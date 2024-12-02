Бове в сознании и отвечает на вопросы, ему провели экстурбацию. Хавбек «Фиорентины» пройдет тесты в течение дня

Эдоардо Бове провели экстурбацию после инцидента в матче с «Интером».

На 17-й минуте матча Серии А хавбек «Фиорентины» упал на газон, потеряв сознание. 22-летнему игроку долгое время оказывали медицинскую помощь, после чего его увезли на машине скорой помощи. Матч перенесли.

Позже стало известно , что у игрока произошел эпилептический припадок с остановкой сердца. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии, его жизни ничего не угрожает . Повреждения центральной нервной и сердечно-дыхательной систем также исключены .

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что Бове находится в сознании и отвечает на вопросы. Сегодня утром футболисту провели экстурбацию – извлечение дыхательных трубок.

Ожидается, что в течение дня полузащитник «Фиорентины» пройдет различные тесты для оценки состояния здоровья.

Страшно за Бове: потерял сознание на поле, риск остановки сердца, вроде бы дышит в реанимации