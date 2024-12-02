🤯 Лещук забил «Ахмату» головой после углового на 95-й. Гол вратаря спас «Динамо» от поражения

Вратарь «Динамо» спас команду от поражения, забив гол на 95-й минуте.

Московский клуб сыграл вничью с «Ахматом » в 17-м туре Мир РПЛ – 1:1.

В составе бело-голубых отличился голкипер Игорь Лещук – он пришел в чужую штрафную при подаче штрафного и остался там после того, как «Динамо » заработало угловой.

После подачи вратарь москвичей сыграл головой, мяч полетел по высокой дуге и оказался в воротах. Голкипер грозненской команды Гиорги Шелия не дотянулся до него поднятой рукой.