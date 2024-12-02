🤯 Лещук забил «Ахмату» головой после углового на 95-й. Гол вратаря спас «Динамо» от поражения
Вратарь «Динамо» спас команду от поражения, забив гол на 95-й минуте.
Московский клуб сыграл вничью с «Ахматом» в 17-м туре Мир РПЛ – 1:1.
В составе бело-голубых отличился голкипер Игорь Лещук – он пришел в чужую штрафную при подаче штрафного и остался там после того, как «Динамо» заработало угловой.
После подачи вратарь москвичей сыграл головой, мяч полетел по высокой дуге и оказался в воротах. Голкипер грозненской команды Гиорги Шелия не дотянулся до него поднятой рукой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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