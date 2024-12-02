Сергей Карякин: «Дин Лижэнь стал чемпионом мира благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации я не смог участвовать в турнире претендентов»

Сергей Карякин заявил, что Дин Лижэнь впервые стал чемпионом мира благодаря нему.

Чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь и представитель Индии Гукеш Доммараджу проводят матч за шахматную корону.

«Дин Лижэнь в прошлом году впервые стал чемпионом мира вообще благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации Международной федерацией шахмат я не смог участвовать в турнире претендентов.

Поэтому в глубине души я в этом матче болею за китайского гроссмейстера.

Но Гукеш сейчас однозначно является одним из сильнейших шахматистов мира», – сказал Карякин.