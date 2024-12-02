Сергей Карякин: «Дин Лижэнь стал чемпионом мира благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации я не смог участвовать в турнире претендентов»
Сергей Карякин заявил, что Дин Лижэнь впервые стал чемпионом мира благодаря нему.
Чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь и представитель Индии Гукеш Доммараджу проводят матч за шахматную корону.
«Дин Лижэнь в прошлом году впервые стал чемпионом мира вообще благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации Международной федерацией шахмат я не смог участвовать в турнире претендентов.
Поэтому в глубине души я в этом матче болею за китайского гроссмейстера.
Но Гукеш сейчас однозначно является одним из сильнейших шахматистов мира», – сказал Карякин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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