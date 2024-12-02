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  • Сергей Карякин: «Дин Лижэнь стал чемпионом мира благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации я не смог участвовать в турнире претендентов»
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Сергей Карякин: «Дин Лижэнь стал чемпионом мира благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации я не смог участвовать в турнире претендентов»

Сергей Карякин заявил, что Дин Лижэнь впервые стал чемпионом мира благодаря нему.

Чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь и представитель Индии Гукеш Доммараджу проводят матч за шахматную корону. 

«Дин Лижэнь в прошлом году впервые стал чемпионом мира вообще благодаря мне, когда из-за несправедливой дисквалификации Международной федерацией шахмат я не смог участвовать в турнире претендентов.

Поэтому в глубине души я в этом матче болею за китайского гроссмейстера.

Но Гукеш сейчас однозначно является одним из сильнейших шахматистов мира», – сказал Карякин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
logoСергей Карякин
logoматч на первенство мира
Гукеш Доммараджу
logoДин Лижэнь
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