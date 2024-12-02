У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах в РПЛ. Отставание от «Зенита» – 7 очков
«Динамо» сыграло вничью в РПЛ во втором матче подряд.
Команда тренера Марцела Лички поделила очки с «Ахматом» (1:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ.
Ничью бело-голубым принес гол вратаря Игоря Лещука на 95-й минуте игры.
В четырех последних матчах «Динамо» одержало одну победу и три раза сыграла вничью.
Прежде команда обыграла «Пари НН» (3:1), а также сыграла 1:1 против «Ростова», «Факела» и «Ахмата».
«Динамо» имеет в активе 32 балла в 17 матчах и находится на пятой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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