У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах в РПЛ. Отставание от «Зенита» – 7 очков

«Динамо» сыграло вничью в РПЛ во втором матче подряд.

Команда тренера Марцела Лички поделила очки с «Ахматом » (1:1) в матче 17-го тура Мир РПЛ .

Ничью бело-голубым принес гол вратаря Игоря Лещука на 95-й минуте игры.

В четырех последних матчах «Динамо» одержало одну победу и три раза сыграла вничью.

Прежде команда обыграла «Пари НН» (3:1), а также сыграла 1:1 против «Ростова», «Факела» и «Ахмата».

«Динамо» имеет в активе 32 балла в 17 матчах и находится на пятой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.