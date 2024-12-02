«Спартак» может назначить спортивным директором Керубини, работавшего в «Юве». За финансовые махинации его отстранили от работы в итальянском футболе на 16 месяцев в 2023-м («Мутко против»)

Федерико Керубини может стать спортивным директором «Спартака».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», бывший спортивный директор «Ювентуса» стал одним из кандидатов на должность в московском клубе.

Подчеркивается, что руководство красно-белых уже провело с ним переговоры.

В 2023 году Керубини, работавший в «Ювентусе», был отстранен от футбольной деятельности на 16 месяцев. Запрет распространяется только на итальянский футбол.

Аньелли, Недвед, Паратичи, Арривабене и Керубини отстранены на срок от 8 месяцев до 2,5 года по делу о финансовых махинациях «Юве»