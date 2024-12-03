Дадонов забил 7-й гол в сезоне в матче с «Ютой». Форвард «Далласа» набрал 10 очков в 24 играх
Евгений Дадонов забил седьмой гол в сезоне НХЛ.
«Даллас» обыграл «Юту» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Наадающий «Старс» Евгений Дадонов забросил шайбу при игре в большинстве во втором периоде.
Также в этом матче россиянин нанес два броска по воротам и провел на льду 14:33 (1:12 – в большинстве).
В нынешнем сезоне Дадонов набрал 10 (7+3) очков при полезности «плюс 6» в 24 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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