  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Самарской области о риске банкротства «Крыльев»: «Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее»
78

Глава Самарской области о риске банкротства «Крыльев»: «Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее»

Глава Самарской области высказался о риске банкротства «Крыльев Советов».

Ранее стало известно, что в период с 2008 по 2023 год дебиторская задолженность «Крыльев Советов» составляла от 1 до 1,7 млрд рублей – на 31 декабря 2023 года долг составлял 1,3 млрд, что составляет более 50% валюты баланса клуба. В отчете региональных властей отмечается, что клуб имеет «существенный риск» банкротства.

Сообщалось, что губернатор Вячеслав Федорищев подготовил обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, принятых при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также деятельности члена совета директоров «Крыльев Советов» Александра Милеева

«Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, кто принимал и принимает участие в кураторстве футбольных процессов, достойно пройти этот путь.

Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее», – сказал Федорищев на заседании правительства Самарской области.

На прошлой неделе Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Вячеслав Федорищев
logoКрылья Советов
деньги
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Федорищев попросил прокуратуру проверить сделки Андреева и Трабукки с «Крыльями» на предмет извлечения личной выгоды. Агенты получали больше суммы сделки при трансферах из «Чертаново» (РБК)
113сегодня, 08:50
Глава Самарской области о том, работает ли еще в «Крыльях» информатор о коррупционном долге в 36 млн рублей: «Не могу сказать. Тайна следствия»
11вчера, 17:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Орлов о «Спартаке»: «Претендент на золотые медали. Красно-белые показывают лучший футбол в РПЛ, отставание от «Зенита» – всего 5 очков»
21 секунду назад
Роналду проиграл 1 млн долларов болельщику в футбольном челлендже от Мистера Биста
1633 минуты назадФото
Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
1539 минут назад
Мостовой о Тедеско: «Не кажется сильным тренером и в футбол не играл. Раз попал куда-то, теперь что-то происходит. Был бы у меня агент, я бы тоже ходил из команды в команду»
3052 минуты назад
Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»
557 минут назад
Выручайте Пепа: заходите в Аэрофутбол, выбирайте «Сити», начинайте побеждать
58 минут назадСпецпроект
Агент Сафонов о Федорищеве: «В Самарской области нет других проблем, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Пусть покажет документы – Андреев ничего не подписывал, думаю»
29сегодня, 14:51
Флик о судействе в Ла Лиге: «Все зависит от «Барсы», считаю – вы побеждаете, когда играете лучше. Не хочу оправдываться»
20сегодня, 14:37
В «Локо» заявили, что не продадут Ненахова и Сильянова. «Спартак» интересуется защитниками
11сегодня, 14:32
Месси, Роналду, Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родри, Ямаль и Нойер – среди претендентов на попадание в символическую сборную года от FIFPro
50сегодня, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Семин: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку – проводят матчи на высоком уровне. У команды хорошее физическое состояние, есть стабильность в составе»
5 минут назад
«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты
615 минут назад
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать на следующей неделе»
117 минут назад
Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»
728 минут назад
«Динамо» интересуется Глебовым. «Ростов» отложил все переговоры по хавбеку до зимней паузы («СЭ»)
632 минуты назад
Шикунов про Угальде: «Допускаю, что «Спартак» получит серьезные предложения из Европы. За 25 млн точно могут продать. Даже за 30»
1342 минуты назад
«Ахмат» – «Динамо». Тюкавин, Артур, Нгамале, Карраскаль, Уткин и Садулаев играют
1043 минуты назад
«Спартак» следит за Пальцевым из «Динамо» Махачкала. Трансфер защитника зимой маловероятен (Metaratings)
4сегодня, 14:55
Дюков о росте курса валют: «РФС не может на это влиять. Финансовое состояние клубов более чем удовлетворительное, но ситуация у каждого своя»
3сегодня, 14:30
Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Осасуну»
160сегодня, 14:24