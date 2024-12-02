Глава Самарской области о риске банкротства «Крыльев»: «Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее»

Глава Самарской области высказался о риске банкротства «Крыльев Советов».

Ранее стало известно, что в период с 2008 по 2023 год дебиторская задолженность «Крыльев Советов» составляла от 1 до 1,7 млрд рублей – на 31 декабря 2023 года долг составлял 1,3 млрд, что составляет более 50% валюты баланса клуба. В отчете региональных властей отмечается, что клуб имеет «существенный риск» банкротства .

Сообщалось, что губернатор Вячеслав Федорищев подготовил обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, принятых при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также деятельности члена совета директоров «Крыльев Советов» Александра Милеева

«Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, кто принимал и принимает участие в кураторстве футбольных процессов, достойно пройти этот путь.

Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее», – сказал Федорищев на заседании правительства Самарской области.

На прошлой неделе Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».