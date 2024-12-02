Проведение Игр дружбы отложено указом Путина до особого решения

Проведение Игр дружбы отложено до особого решения.

Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина: «Впредь до особого решения президента РФ отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы ».

Изначально планировалось, что Игры пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Затем стало известно об их переносе на 2025 год.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов