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Проведение Игр дружбы отложено указом Путина до особого решения

Проведение Игр дружбы отложено до особого решения.

Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина: «Впредь до особого решения президента РФ отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы». 

Изначально планировалось, что Игры пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Затем стало известно об их переносе на 2025 год.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: указ президента РФ
Игры дружбы
Политика
logoВладимир Путин
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