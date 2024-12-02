«Ахмат» уйдет на зимнюю паузу в зоне вылета. Грозненцы отстают от «Факела» на 4 очка
«Ахмат» уйдет на зимнюю паузу в зоне вылета.
В 17-м туре Мир РПЛ команда Сергея Ташуева сыграла вничью с «Динамо» – 1:1.
Грозненский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, на его счету 10 очков. Он останется в зоне вылета даже в случае победы над «Оренбургом» в последнем матче осенней части сезона – отставание от «Факела» составляет 4 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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