«Ахмат» уйдет на зимнюю паузу в зоне вылета. Грозненцы отстают от «Факела» на 4 очка

«Ахмат» уйдет на зимнюю паузу в зоне вылета.

В 17-м туре Мир РПЛ команда Сергея Ташуева сыграла вничью с «Динамо » – 1:1.

Грозненский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, на его счету 10 очков. Он останется в зоне вылета даже в случае победы над «Оренбургом» в последнем матче осенней части сезона – отставание от «Факела » составляет 4 очка.