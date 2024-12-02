Микаутадзе ограбили на парковке возле его дома в воскресенье, один из преступников был вооружен. У форварда «Лиона» отобрали часы и ценные вещи на 150-200 тысяч евро
Форвард «Лиона» Жорж Микаутадзе подвергся вооруженному ограблению.
Как сообщает Actu Lyon, инцидент произошел возле дома Микаутадзе в воскресенье, когда футболист возвращался после матча с «Ниццей» (4:1) в Лиге 1. К форварду «Лиона» подошли двое преступников в капюшонах и перчатках и стали угрожать ему. Один из злоумышленников, по данным источника, был вооружен
Сообщается, что грабители отобрали у Микаутадзе часы и другие ценные предметы, после чего скрылись с места преступления – сам футболист в результате инцидента не пострадал.
Общая сумма ущерба составила от 150 до 200 тысяч евро. В настоящее время полиция разыскивает преступников.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Actu
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