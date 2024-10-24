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  • «Барса» снесла «Баварию», шедевр Холанда, 855-й гол Овечкина в НХЛ, 8 шайб от СКА, комментаторы ответили Карпину и другие новости
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«Барса» снесла «Баварию», шедевр Холанда, 855-й гол Овечкина в НХЛ, 8 шайб от СКА, комментаторы ответили Карпину и другие новости

1. «Барселона» растерзала «Баварию» (4:1) дома в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов благодаря хет-трику Рафиньи. На месть за 2:8 не тянет, но хотя бы сняли проклятье.

«Манчестер Сити» разгромил «Спарту» (5:0) с дублем Холанда (один гол – пяткой в прыжке!), «Ливерпуль» в гостях справился с «Лейпцигом» (1:0), «Интер» дожал «Янг Бойз» (1:0) в самом конце, «Атлетико» на своем поле уступил «Лиллю» (1:3).

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» лидируют в таблице ЛЧ после трех туров, «Ман Сити» – 3-й, «Барса» – 10-я, «Реал» – 12-й, «Юве» – 14-й, «ПСЖ» – 19-й, «Бавария» – 23-я, «Милан» – 25-й, «Атлетико» – 27-й.

2. СКА во втором матче подряд забросил 8 шайб – на этот раз досталось «Куньлуню» (8:0), ЦСКА разгромил «Амур» (7:0), «Авангард» уступил «Трактору» (3:4) и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

3. «Ростов» уступил «Локомотиву» в 6-м туре Фонбет Кубка России, хотя повел в счете на 93-й минуте (2:2, пенальти – 7:8), «Краснодар» дома проиграл «Пари НН» (1:2) и другие результаты дня. Сформировались пары 1/4 финала Пути РПЛ.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (6:3), а Александр Овечкин забил 855-й гол в лиге.

5. Комментаторы ответили на критику от тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина. Тимур Журавель: «Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру». Константин Генич: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки по любому игровому эпизоду. Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану». Роман Трушечкин: «Если бы у нас работали одни «наррадоры», то откуда бы взялся Озеров с его «такой хоккей нам не нужен?» Ведь эта фраза – «оценочное суждение». Денис Казанский: «Не каждый из нас осмеливается зайти на территорию «оценки». Проблема серьезней: в футболе нет связок «комментатор – эксперт». Георгий Черданцев об иностранных комментаторах: «Sky с Невиллом в качестве эксперта невозможно слушать: набор штампов, за которые Уткин давно бы убрал Гари из эфира».

6. НБА. «Милуоки» победил «Филадельфию» (124:109), «Майами» уступил «Орландо» (97:116).

7. Страны БРИКС выступили против любых форм дискриминации в спорте. Правительство РФ включило Игры стран БРИКС и СНГ в список турниров, чемпионы которых смогут без экзаменов поступать в вузы на спортивные специальности.

8. Хачанов, Пол, Димитров, Музетти, де Минаур вышли во 2-й круг в Вене, Тим, Нисикори выбыли. Вавринка, Оже-Альяссим, Циципас, Руне вышли во 2-й круг в Базеле, Рууд, Чилич выбыли, Бублик снялся.

9. Хави Симонс пришел с банкой Red Bull на пресс-конференцию перед матчем с «Ливерпулем» – сотрудница УЕФА отобрала ее, так как это не спонсор союза, а клуба; «РБ Лейпциг» не накажут. Мексиканец отменил свадьбу ради матча «Реала» в ЛЧ с «Боруссией», невеста теперь не разговаривает с ним: «Я не буду ее умолять, если любит – простит».

10. Конфликт в матче Кубка Медиалиги. Дьяков назвал «Чисто Питер» «бомжами», Радимов ответил: «Ты #####?! По мячу через раз попадал, ####### тут!» Виталий сказал: «Иди Буланову послушай».

11. «Шанхай Шеньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого победил японский «Кавасаки Фронтале» (2:0) в 3-м туре азиатской Лиги чемпионов.

Цитаты дня:

Пеп Гвардиола: «Мне трудно понять, что происходит на Украине, в России, Израиле, Палестине. Люди хотят жить в мире, мы все одинаковые. Мы так и не усвоили уроки истории, это печально»

Путин об Играх БРИКС: «Они наглядно показали, что в России современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня»

Борис Ротенберг о работе сына в СКА: «У него получается. Он постоянно обучается, следит за тем, как развивается хоккей в мире, Роману очень нравится быть тренером»

Рудковская – Кузнецову из «СЭ»: «Если бы «Ангелов Плющенко» не существовало, что бы ваш честной народ журналистов делал? Кому бы кости перемывал 24/7?»

Дмитрий Васильев: «Люди из стран Запада начинают переезжать в Россию. Тенденция уже прослеживается не только в спортивных сферах»

Призер Олимпийских игр во фристайле Ридзик: «Ненавижу футбол. На дух не переношу ни его, ни футболистов»

Дана Уайт: «Джон Джонс, пожалуй, самый крутой чувак из всех, кто когда-либо ходил по Земле»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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