Страны БРИКС выступили против любых форм дискриминации в спорте.

Об этом говорится в совместной декларации , принятой на саммите БРИКС в Казани.

«Мы подчеркиваем, что все страны БРИКС обладают богатой культурой развития традиционных видов спорта, и согласны поддерживать друг друга в продвижении традиционных и исконных видов спорта как в формате БРИКС, так и во всем мире.

Мы решительно выступаем против любых форм дискриминации по признакам возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии, экономического или иного статуса спортсменов. Признаем важность проведения совместных спортивных мероприятий, встреч, конференций и семинаров в области спортивной науки и спортивной медицины.

Мы придаем большое значение вкладу БРИКС в налаживание спортивных связей между странами БРИКС, включая массовый, молодежный, студенческий спорт, спорт в школах, высокоприоритетные виды спорта, паралимпийский спорт, национальные и традиционные виды спорта. В связи с этим мы признательны председательству России за проведение в июне в Казани Игр БРИКС , собравших участников в 27 спортивных дисциплинах.

Мы подтверждаем необходимость дальнейшего развития молодежных обменов, в том числе в таких областях, как образование, подготовка кадров, повышение квалификации, наука, технологии, инновации, предпринимательство, здоровый образ жизни и спорт, общественная деятельность и волонтерство», – говорится в декларации.

В группу стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. С 2024 года членами объединения также стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.