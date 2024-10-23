Призер Олимпийских игр во фристайле Ридзик: «Ненавижу футбол. На дух не переношу ни его, ни футболистов»

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик заявил, что ненавидит футбол.

– Следите ли за своей дисциплиной?

– Периодически поглядываю, но не сказал бы, что очень внимательно. Наших спортсменов не допускают же к международным стартам, а я всегда больше следил за своими. Поэтому интерес минимальный. Больше смотрю другие виды спорта.

– Сами на лыжи вообще не встаете?

– Не так часто. Не стремлюсь кататься, нет желания до сих пор.

– В футбол побегать?

– Вообще ненавижу футбол. На дух не переношу ни футбол, ни футболистов. Могу поиграть в настольный теннис, пострелять, люблю картинг, боулинг, иногда могу поиграть в русский бильярд, – ответил 31-летний Ридзик.

Фристайлист Ридзик: «В футболе результатов нет, но все смотрят. Раз в 4 года вспоминают о видах спорта, где не снежок под забором пинают, а медали зарабатывают, где россияне – лидеры»

Бронзовый призер ОИ-2018 Ридзик: «Русские футболисты не достойны таких зарплат. Из них сделали звезд, а люди ни хрена не добились»