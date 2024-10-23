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Путин об Играх БРИКС: «Они наглядно показали, что в России современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня»

Владимир Путин заявил, что спортивные Игры БРИКС показали потенциал России.

Игры БРИКС проходили с 12 по 23 июня в Казани.

«Хорошо зарекомендовала себя практика проведения масштабных спортивных Игр БРИКС. В нынешнем году в Казани состоялись пятые такие Игры, по 27 видам спорта. Они впервые были организованы в открытом формате. Участие в соревнованиях приняли атлеты не только из государств объединения, но и из других более 80 стран мира.

Эти игры наглядно показали, что в России имеется современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня», – сказал президент РФ на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoВладимир Путин
Политика
Игры БРИКС
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