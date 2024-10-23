«Барса» обыграла «Баварию» впервые с 2015-го. Мюнхенцы побеждали 6 раз подряд с общим счетом 22:4
«Барселона» обыграла «Баварию» впервые за 9 лет.
Сегодня каталонцы дома одержали победу (4:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Барселоне» удалось победить «Баварию» впервые за 7 матчей – мюнхенцы выиграли 6 из 6 последних встреч с общим счетом 22:4.
Последний раз «блауграна» одерживала победу в мае 2015 года – в полуфинале ЛЧ.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-транcляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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