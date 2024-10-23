Лига чемпионов. «Барса» против «Баварии», «Ливерпуль» сыграет с «Лейпцигом», «Ман Сити» примет «Спарту», «Интер» в гостях у «Янг Бойз»
В Лиге чемпионов пройдут очередные матчи 3-го тура.
Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.
В среду «Барселона» примет «Баварию», «Манчестер Сити» – «Спарту», «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Лейпцигом», «Интер» – с «Янг Бойз».
Лига чемпионов
3-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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