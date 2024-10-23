Дана Уайт: «Джон Джонс, пожалуй, самый крутой чувак из всех, кто когда-либо ходил по Земле»

Дана Уайт считает Джона Джонса самым крутым человеком на Земле.

«Я думаю, что он величайший боец в истории боевых искусств. Сейчас я и СМИ много спорим о Джоне Джонсе по поводу всего этого, но он, вероятно, самый крутой чувак, который когда-либо ходил по Земле.

Даже такие парни, как Али и Тайсон, и многие великие тяжеловесы, которые существовали на протяжении всей истории боевых искусств, Джон Джонс круче их», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Джон Джонс провел последний поединок в 2023 году против Сирила Гана, в котором победил удушающим приемом в первом раунде.

Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс