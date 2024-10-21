Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Айна», «Аль-Наср» Роналду сыграет во вторник, «Шанхай» Слуцкого – в среду

В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 3-го тура.

В понедельник «Аль-Хилаль » Малкома сыграет в гостях с «Аль-Айном » из ОАЭ, «Аль-Ахли » Роберто Фирмино – с катарским «Аль-Райяном».

Во вторник «Аль-Наср » Криштиану Роналду встретится на выезде с иранским «Эстеглялем ».

В среду «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого примет японский «Кавасаки Фронтале».

Лига чемпионов Азии

Общий этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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