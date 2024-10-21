Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Айна», «Аль-Наср» Роналду сыграет во вторник, «Шанхай» Слуцкого – в среду
В Лиге чемпионов Азии пройдут матчи 3-го тура.
В понедельник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в гостях с «Аль-Айном» из ОАЭ, «Аль-Ахли» Роберто Фирмино – с катарским «Аль-Райяном».
Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится на выезде с иранским «Эстеглялем».
В среду «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого примет японский «Кавасаки Фронтале».
Лига чемпионов Азии
Общий этап
3-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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