Овечкин забил 855-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Филадельфии». До рекорда Гретцки – 39 шайб

Александр Овечкин забил 855-й гол в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:3).

Россиянин забил гол в пустые ворота в третьем периоде встречи.

Таким образом, Александр Овечкин забросил 855-ю шайбу в лиге и приблизился к Уэйну Гретцки еще на один гол в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Канадец лидирует, имея в активе 894 шайбы.

В нынешнем сезоне это второй гол для Овечкина. На его счету 5 (2+3) баллов за результативность в 6 матчах чемпионата.