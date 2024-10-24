Овечкин забил 855-й гол в НХЛ – в пустые ворота «Филадельфии». До рекорда Гретцки – 39 шайб
Александр Овечкин забил 855-й гол в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:3).
Россиянин забил гол в пустые ворота в третьем периоде встречи.
Таким образом, Александр Овечкин забросил 855-ю шайбу в лиге и приблизился к Уэйну Гретцки еще на один гол в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Канадец лидирует, имея в активе 894 шайбы.
В нынешнем сезоне это второй гол для Овечкина. На его счету 5 (2+3) баллов за результативность в 6 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости