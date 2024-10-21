Разгромы от «Барсы» и «Динамо», «Ливерпуль» победил «Челси», спорный гол «Сити» на 95-й, Леклер выиграл в Остине, Малинин взял Гран-при США, Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии и другие новости

1. В Мир РПЛ «Динамо» разгромило «Рубин» в Нижнем Новгороде – 4:0. Тюкавин и Артур реализовали пенальти, а Гладышев и Бальбуэна забили с игры. «Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом» (2:2), ведя 2:0 к 73-й. Марин сделал дубль, реализовав пенальти и забив на 92-й.

2. «Барселона» разгромила «Севилью» – 5:1! Левандовски и Торре сделали по дублю, Педри забил, а Гави сыграл впервые почти за год. «Атлетико» одержал волевую победу над «Леганесом» (3:1), Серлот сделал дубль, Гризманн забил.

«Барселона» опережает «Реал» на 3 очка перед класико. «Атлетико» отстает от лидера на 7 баллов.

3. «Ливерпуль» победил «Челси» (2:1) в центральном матче тура АПЛ. Джонс забил и заработал пенальти, у Салаха гол и пас. «Ман Сити» вырвал победу у «Вулверхэмптона» (2:1), Стоунз на 95-й забил победный гол , вызвавший много споров.

«Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ после 8 туров. «Ман Сити» отстает на 1 очко, «Арсенал» и «Вилла» – на 4.

4. Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при США-2024, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Норрис получил 5-секундный штраф и опустился на 4-е место на финише.

5. В КХЛ ЦСКА проиграл 4-й матч подряд , уступив по буллитам «Сочи». У команды Воробьева 6 поражений в 7 последних играх.

6. Фигурист Илья Малинин одержал победу на Гран-при США, Аймо – 2-й, Миура – 3-й, Эгадзе – 4-й, Васильев – 5-й. Фир и Гибсон победили в танцах на льду , Чок и Бейтс – 2-е, Дэвис и Смолкин – 4-е, Морозов и Чен – 9-е.

7. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Виннипегу» (3:6), Наместников забросил 2-ю шайбу в сезоне, Малкин, Кросби и Летанг остались с 0+0 и «минус 3» у каждого. «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» (4:1) и впервые пропустил менее 3 шайб за игру (Георгиев был в запасе), Макар набрал 1+2 и догнал Панарина в гонке бомбардиров .

8. Гол Лаутаро принес «Интеру» победу над «Ромой» (1:0), «Наполи» обыграл «Эмполи» на выезде (1:0) благодаря голу Хвичи с пенальти и лидирует в Серии А после 8 туров.

9. Роберто Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии. У команды 1 победа в 4 матчах отбора на ЧМ. Тренер получит 25-30 млн евро неустойки .

10. «Реал» уверен , что Винисиусу вручат «Золотой мяч». В клубе не видят других вариантов, пишет As.

11. «Динамо» Махачкала обратится в ЭСК из-за гола Мусаева: «Если это фол, то должен быть фол. Мешал Шумахов или нет – уже вторично».

12. Дом Дугласа Луиса и Алиши Леманн ограбили , пока игроков «Юве» не было. У Дугласа украли 11 часов на 500 тысяч евро, у его девушки – украшения с бриллиантами.

13. Агенты Хвичи просят 8 млн евро в год «чистыми» по новому контракту. «Наполи» готов предложить 6 млн и бонусы – столько получает Лукаку

14. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и продлил серию до 8-0, ЦСКА победил «Парму».

15. НФЛ. «Филадельфия» разгромила «Нью-Йорк Джайентс» и другие результаты .

16. Шестикратный олимпийский чемпион по велотреку Крис Хой сообщил, что у него последняя стадия рака .

17. Карло Анчелотти был в гневе после 1-го тайма матча с «Сельтой». Карло раскритиковал игроков «Реала» за отсутствие командного духа в перерыве, утверждает Marca.

Цитаты дня.

Сперцян не перешел бы в «Зенит»: «Зачем, если можно куда-нибудь в Европу? В России для меня «Краснодар», мне все нравится»

Круговой пошутил о возможном гражданстве РФ Дугласа: «Всем спасибо! Здорово попылили во Вьетнаме, но мне пора, видимо »

Генич о «Спартаке»: «С борьбой за чемпионство закончили . 11 очков отставания к 12-му туру – это караул. К Станковичу есть вопросы. Но паниковать не надо»

Мостовой о «Краснодаре»: «Команду сделал Ивич. Поставь на место Мусаева любого тренера – ничего не поменяется , играют футболисты. Я всю жизнь играл на высочайшем уровне, не придумываю»

Юран о Станковиче после 0:3 с «Краснодаром»: «Не понимаю, почему топ-клубы делают ставку на иностранцев. У нас вообще-то есть кадры . Ну не имеет права «Спартак» так играть дома!»